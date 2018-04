Gifhorn greift nach letztem Strohhalm

Es ist wohl schon die letzte Chance, um noch einmal für Spannung zu sorgen: Die A-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn empfangen an diesem Samstag (14 Uhr) als Schlusslicht der Regionalliga den SV Eichede. Neun Punkte sind in den verbleibenden sieben Partien aufzuholen, will der MTV doch noch die...