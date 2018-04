Derby wird zur „Kopfsache“ für den MTV

In der Hinrunde war’s nur ein Derby, in dem es ums Prestige ging. Nun wird das Derby zum „Krisengipfel“, zum Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga: Wenn der MTV Gifhorn am Sonntag (15 Uhr, Drömlingstadion) beim SSV Vorsfelde antritt, dann steht viel auf dem Spiel. ...