Positive Stimmung vor dem Kreisduell

Der Gifhorner Gipfel in der Fußball-Landesliga steht an: Der SSV Kästorf bittet am Mittwochabend (18.30 Uhr) den TSV Hillerse zum Kreisderby. Unter dem ganz großen Druck stehen beide Seiten nicht, schließlich untermauerten die Gastgeber mit Siegen zuletzt Platz 4 und Hillerse verschaffte sich mit...