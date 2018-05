Gamsen hält die Spannung hoch

Der MTV Gamsen hält im Fernduell um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga die Spannung hoch. Mit einem 3:2 (2:2)-Arbeitssieg beim abstiegsbedrohten VfL Wahrenholz am Donnerstagabend rückte die Mannschaft von Trainer Ralf Ende bis auf einen Zähler an Ligaprimus Reislingen heran. ...