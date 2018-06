Der Gifhorner Sportkalender

Foto: regios24/Priebe

Nachbarschaftsduell: Die Tennis-Damen des TC Grün-Weiß Gifhorn um Marie-Carolin Siems erwarten am Sonntag (11 Uhr) den Nordliga-Tabellenführer Braunschweiger THC an der Bleiche. Für das erste Herrenteam der Grün-Weißen geht es in der Landesliga am Sonntag zum Lehrter SV II. Foto: regios24/Priebe