Es geht wieder in die Halle

Während die Saison auf den Plätzen in die Winterpause geht, steht die Hallenrunde vor der Tür. Am kommenden Wochenende geht es wieder mit der Futsal-Saison los. „Gemeldet sind insgesamt 239 Mannschaften in 35 Staffeln“, freut sich Volkhard Lorenz vom Kreisjugendausschuss über die rege Beteiligung....