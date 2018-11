MTV darf nicht weniger als zuletzt tun

Optimistisch treten die Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Gifhorn die Fahrt zum Auswärtsspiel bei der VSG Vallstedt/MTV Vechelde an. Spielbeginn in der Sporthalle II in Vechelde ist am Samstag um 14 Uhr. Die Zuversicht im Lager der Schwarz-Gelben, sie hat ihre Gründe. Seit der...