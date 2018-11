Ende: Das wichtigste Spiel vorm Winter

Der MTV Gamsen steckt in der Fußball-Bezirksliga im Abstiegskampf. Gegen den FC Schunter kann dabei ein wichtiges Etappenziel erreicht werden: Mit mindestens 20 Zählern in die Winterpause zu gehen. Dafür muss am Sonntag (14 Uhr) allerdings ein Heimsieg her. Gegen das Schlusslicht Schunter könnte...