VfL und VfR müssen im Trüben fischen

Der VfR Wilsche-Neubokel steht in der Fußball-Bezirksliga vor einem Auswärtsspiel in Wolfsburg mit vielen Fragezeichen. Das gleiche gilt zeitgleich (Sonntag, 14 Uhr) für den VfL Wahrenholz, der in Helmstedt auf den Aufsteiger FC Türk Gücü trifft. 1. FC Wolfsburg – VfR Wilsche-Neubokel (So., 14...