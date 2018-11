Wahrenholz II dreht Rückstand zum Sieg

Gifhorn. Es ist geschehen: Der SV Tülau/Voitze hat die erste Niederlage in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 kassiert. Gegen Hankensbüttel hieß es am Ende 0:1. Torreicher ging es derweil in Wahrenholz zu. VfL Wahrenholz II – FC Ohretal 4:2 (0:1). Quasi mit dem Pausenpfiff musste die...