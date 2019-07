Die Null steht: MTV Gifhorn erreicht Endrunde beim Kühl-Cup

Zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor: Fußball-Oberligist MTV Gifhorn hat sich als Sieger der Gruppe A als erste Mannschaft für die Endrunde beim neunten Turnier um den Kühl-Cup des SV GW Calberlah qualifiziert. Diese wird am Freitagabend ausgetragen.

SV Gifhorn – VfR Wilsche-Neubokel 3:1.

Das Duell der beiden Bezirksligisten verlief absolut ausgeglichen – die Effizienz machte hier den Unterschied. „Wir haben alle Chancen genutzt“, stellte SVG-Spielertrainer Tino Gewinner zufrieden fest. Anders als die Wilscher eben, die beim Stand von 1:1 eine 100-prozentige Möglichkeit ausließen und praktisch im Gegenzug erneut in Rückstand gerieten. Mit dem 3:1 machte Lukas Grega nur vier Minuten später den Deckel drauf.

MTV Gifhorn – SV Gifhorn 3:0.

Mit Mathes Hashagen, Arne Jaeger und Adem Berisha standen beim MTV lediglich drei Akteure auf dem Platz, die am Sonntag beim Sieg im NFV-Pokal in Lüneburg gespielt hatten. Und der Oberligist gab von Beginn an Gas und legte auch frühzeitig den Grundstein zum Sieg. Zwar parierte Jan Mensing nach einer schönen Kombination noch stark gegen Berisha, doch Edwin Berg staubte zum 1:0 nach sieben Minuten ab. Gastspieler Joel Ofosua schloss ein Solo glücklich zum zweiten Treffer ab, ehe wiederum Edwin Berg nach toller Vorarbeit von Jovan Hoffart den 3:0-Endstand herstellte.

„Wir haben uns auskontern lassen. Der Sieg war in Ordnung, aber so deutlich war es nicht“, meinte SVG-Spielertrainer Tino Gewinner, den das Zustandekommen der Gegentore ärgerte. „Wir haben dem MTV auf den Außen einfach zu viel Platz gelassen – das wollten wir unbedingt vermeiden. Wir haben uns auskontern lassen“, konstatierte der Coach des Bezirksligisten.

VfR Wilsche-Neubokel – MTV Gifhorn 0:1.

Die Wilscher standen gut gestaffelt, dem MTV fehlte in vielen Aktionen das nötige Tempo, um das VfR-Bollwerk zu knacken. Für den Siegtreffer musste schon ein zweifelhafter Foulstrafstoß herhalten, den Jovan Hoffart verwandelte. Zuvor hatte VfR-Keeper Julian Bukowski gegen Eren Kocak pariert, ehe der MTV-Youngster in ihn hineingelaufen war. „Schade, wir hätten uns über das Unentschieden gefreut. Taktisch haben wir es gut gespielt und den MTV aus der gefährlichen Zone herausgehalten“, sagte Wilsches Trainer Bernd Huneke, dem mit Leon Keil, den Steep-Brüdern sowie Niklas Ptassek wichtige Akteure fehlten.

„Die Jungs haben die Vorgabe, zweimal zu null zu spielen, erfüllt – das war erst einmal in Ordnung“, resümierte MTV-Coach Michael Spies und verwies auf die hohe Belastung für seine Schützlinge durch die Spiele am Freitag und Sonntag. „Es ist schon ein bisschen viel auf einmal“, meinte der 54-Jährige und schob nach: „Wir wissen natürlich auch, dass wir besser Fußball spielen müssen – aber ich denke, das wird auch noch besser.“