Scheil ist optimistisch, warnt aber vor Hehlingen

Dreimal geht die Reise nach Wolfsburg: Während der VfL Wahrenholz seinen Auftaktsieg in der Fußball-Bezirksliga nun bei Lupo II bestätigen will, hofft Vordorf nach seiner Niederlage am ersten Spieltag in Hehlingen auf die ersten Punkte. „Spätstarter“ TuS Neudorf-Platendorf hat indes beim 1. FC...