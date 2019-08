Acht Neue – Schwülper geht mit großem Kader in die Saison

In seiner Premieren-Saison landete der FC Schwülper auf einem guten fünften Platz in der Fußball-Kreisliga. An diesen Erfolg wollen die Papenteicher nun anknüpfen – und möglichst noch besser abschneiden. Dafür verstärkte sich der FC während der Sommerpause auch kräftig. Insgesamt acht neue Spieler...