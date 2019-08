3:3 nach 0:3! Leese krönt Gifhorner Aufholjagd

Mit seinem Tor zum 1:3 ging ein Ruck durch die Mannschaft: Marc Upmann (Zweiter von links) leitete in Egestorf die MTV-Aufholjagd ein.

Dieser MTV ist einfach unglaublich! Der Gifhorner Fußball-Oberligist stellte beim Regionalliga-Absteiger 1. FC Germania Egestorf-Langreder einmal mehr eine Riesenmoral unter Beweis und entführte mit dem 3:3 (0:2) einen Punkt aus Barsinghausen. Dabei hatten die Schwarz-Gelben nach einer Stunde bereits mit 0:3 zurückgelegen.

„Eigentlich ist das Spiel dann durch. Doch das ist irgendwie eben auch der MTV“, sagte Gifhorns Trainer Michael Spies fast schon ungläubig nach der erneuten Energieleistung seiner Mannen. Bereits vor zwei Wochen hatten sie nach einem 0:2-Pausenrückstand gegen Bersenbrück noch 2:2-remis gespielt.

Dieses Mal kam es noch dicker für die Schwarz-Gelben – und das schon vor dem Anpfiff: Neben Mario Petry (privat verhindert) fielen mit Dennis Dubiel (verletzt) und Charlie Kolmer (krank) die etatmäßigen „Sechser“ kollektiv aus. Spies musste also gehörig umbauen, ließ diesmal in einem 4-4-2-System agieren.

„Wir haben große Probleme gehabt, Egestorf von unserem Tor wegzuhalten“, gab Spies zu und schob nach: „Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen.“ Und so wurde es bitter für den MTV: Nach einem Zweikampf, bei dem Fabian Schröder am Knie getroffen wurde, gab es überraschend Strafstoß für die Hausherren – Marvin Stieler (14.) verwandelte zum 1:0. Schröder biss zwar noch einmal auf die Zähne, musste aber 20 Minuten später ausgewechselt werden. Und kurz danach erzielte Gean Rodrigo Baumgratz (41.) auch noch das 2:0. Nach einer Stunde legte er den dritten Treffer nach – das Spiel schien gelaufen.

Doch mit dem 1:3 durch Marc Upmann (70.) nach einer Standardsituation „ging ein Ruck durch die Mannschaft“, so Spies, dessen Elf großes Pech hatte, dass Malte Leese direkt danach nur die Unterlatte traf. Im Gegenzug hätte Egestorf alles klar machen müssen, vergab aber die „Megachance“. Und das rächte sich: Per Handstrafstoß verkürzte Elvir Zverotic (84.) auf 2:3, Malte Leese (85.) krönte per Volleyschuss die Aufholjagd mit dem Ausgleich.

„Der Trainer hat mir in der Halbzeit gesagt, ich soll mich belohnen“, erklärte Stürmer Leese. Gesagt, getan – und wie! „Volkan Öztürk hat einen Chipball über die Abwehr gespielt, den Malte im Sprung heruntergenommen und direkt abgeschlossen hat. Den schwersten Ball, den macht er rein“, sagte MTV-Coach Michael Spies, der zuvor zwei vergebene Großchancen seines Schützlings notiert hatte. „Malte hat extrem viel gearbeitet. Mich hat es riesig gefreut, dass er sich dafür belohnt hat“, so Spies.

Und na klar: Leese selbst freute sich über sein erstes Saisontor und ärgerte sich zugleich über seinen Lattentreffer. „Es war schon eine Erleichterung für mich“, gab der von der SV Gifhorn gekommene Stürmer zu. „Ich muss aber der ganzen Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wir haben eine super Moral in dieser Truppe. Wir haben auch nach dem 0:3 nie aufgesteckt und immer weiter daran geglaubt.“

MTV: Krull – F. Schröder (34. Öztürk), Jaeger, Upmann, Hashagen – Prior Bautista, Wolf (73. Denker), Zverotic, Martinowski (58. Berisha) – Hoffart, Leese.

Tore: 1:0 Stieler (14./FE), 2:0, 3:0 Baumgratz (41., 60.), 3:1 Upmann (70.), 3:2 Zverotic (84./HE), 3:3 Leese (85.).