VfL Wahrenholz erkauft sich den Erfolg gegen die SVG teuer

Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga nach drei Spieltagen heißt VfL Wahrenholz. Im Duell zweier zuvor zweimal siegreicher Teams setzte sich der VfL verdient mit 1:0 (0:0) gegen die SV Gifhorn durch. So richtig freuen konnte sich Trainer Thorsten Thielemann jedoch nicht darüber, dass seine Wahrenholzer nach drei Partien als einziger Bezirksligist neun Punkte auf dem Konto haben.

In der Anfangsphase taten sich beide Mannschaften nicht weh, „man hat gemerkt, dass gegenseitiger Respekt da war“, meinte Thielemann. Die Gifhorner waren zwar leicht feldüberlegen, konnten aber kaum einmal für echte Torgefahr sorgen. Für den größten Aufreger in Durchgang 1 sorgte Felipe Noviello erst eine Minute vor dem Pausentee: Bei seinem Freistoß vom rechten Flügel sprang der Ball an die Unterkante der Latte, von dort aus an den Pfosten – und vor die Linie.

Bitter aus Sicht des VfL: Thielemann musste schon während der ersten Halbzeit zweimal verletzungsbedingt wechseln. Diese Rückschläge wandelte die Elf vom Taterbusch nach dem Motto „jetzt erst recht“ jedoch in Energie um. Mit Beginn des zweiten Durchgangs waren die Gastgeber sofort hellwach und gingen durch Niklas Germer in Führung (49.).

„Wir haben dann aber leider versäumt, den zweiten Treffer nachzulegen“, sagte Thielemann über die stärkste Phase seiner Truppe, die durch Jonas Tetzlaff, Marlon Jansen und Marcell Meyer sehr gute Gelegenheiten hatte. Letzterer zog sich bei seinem Abschluss eine muskuläre Verletzung zu – der dritte erzwungene Wechsel beim VfL.

Die Eyßelheider fanden nach dem Gegentreffer praktisch nicht mehr zu ihrem Spiel, offensiv war bis in die Schlussphase nichts von den Gästen zu sehen. Dann ergaben sich für Stefan Schulz und Arben Biboski noch Chancen auf den Ausgleich. Der gelang jedoch nicht – und wäre angesichts der zweiten Halbzeit auch sehr glücklich gewesen. „Es war eine tolle Mannschaftsleistung. Ärgerlich ist aber, dass uns nun drei Spieler voraussichtlich länger fehlen werden“, bilanzierte Thielemann.

VfL Wahrenholz: Horn – Vespermann, Hartmann, Müller, Soika (43. Schmidt) – Reitmeier, J. Koch – Jansen, Germer, Schön (15. Tetzlaff) – Meyer (73. Balke).

SV Gifhorn: Mensing – S. Schulz, Garzke, Gewinner, Nemr (77. Gülabi) – N. Juknewitschius, Matuschik (66. Biboski), Noviello – Grega, Gahrmann (84. Mucha), Raupers.

Tor: 1:0 Meyer (49.).