Isenbüttel freut sich auf Auftritt in der „Rheingoldarena“

Ein Pflichtspiel in der „Rheingoldarena“ für den MTV Isenbüttel – das hätte sich vor einigen Jahren wohl keiner träumen lassen. Doch jetzt wird es Realität: Am heutigen Freitagabend sind die Hehlenrieder von 19 Uhr an bei Eintracht Braunschweig II gefordert – und würden nur allzu gerne weiter in...