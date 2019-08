FSV-Coach Horst fordert defensive Stabilität und einen Sieg

Am Mittwochabend gelang dem TuS Neudorf-Platendorf in der Fußball-Bezirksliga mit dem 4:0 gegen die FSV Adenbüttel Rethen der erste Saisonsieg. Klar, dass der TuS am Sonntag gern an diese Leistung anknüpfen möchte, die Papenteicher hingegen nun wieder ein Erfolgserlebnis anstreben. Darauf hofft...