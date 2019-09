TuS punktet trotz knapp 80-minütiger Unterzahl

Von einem Bezirksliga-Topspiel war dieses Duell meilenweit entfernt. Die Fußballer des TuS Neudorf-Platendorf und der SV Gifhorn trennten sich in einer schwachen Partie 1:1 (0:0)-unentschieden. Schüsse aufs Tor gab es in Durchgang 1 keine, nur einige Warnschüsse, die aber allesamt am Tor...