Mit einem gutem Gefühl in die Partnerstadt

Für Gamsen und Brome herrscht in der Fußball-Bezirksliga fast schon Siegzwang – beide treffen auf direkte Konkurrenten im Keller. Wilsche, Vordorf und Calberlah treten jeweils in Wolfsburg an. SV Lauingen Bornum – MTV Gamsen (So., 15 Uhr). Für Gamsens Trainer Ralf Ende gibt es nur eine Devise:...