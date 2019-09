Reislingen kommt, Palanis warnt

Der Stachel der 1:3-Niederlage beim TuSpo Petershütte sitzt in Kästorf noch tief. „Wir haben das aber analysiert“, erklärt Trainer Georgios Palanis. Viel mehr Zeit zum Aufarbeiten bleibt auch nicht. Denn am Sonntag steht die nächste knifflige Aufgabe in der Fußball-Landesliga an: Der SV...