Ein echter Gradmesser für Spitzenreiter Kästorf II

Das wird ein richtiger Gradmesser für den Spitzenreiter: In der Fußball-Kreisliga kann der Aufsteiger SSV Kästorf II zeigen, dass er zurecht oben steht. Er reist am Sonntag nämlich zum Topteam VfL Knesebeck. SV Meinersen – VfL Wittingen (So., 14.30 Uhr). „Wir müssen weiter konzentriert arbeiten...