Zwar ein 0:3 – aber keine „Haue“ für den MTV Isenbüttel

Vom Spielverlauf und Ergebnis her war es ähnlich wie in der Vorwoche beim 1:6 in Kästorf – doch das ist nur die halbe Wahrheit zum 0:3 (0:3) des MTV Isenbüttel gegen den TSC Vahdet Braunschweig. Das Spiel in der Fußball-Landesliga war nämlich enger, als es der Endstand suggeriert. Dabei waren die...