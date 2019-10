MTV-Volleyballerinnen laden zu erstem Heimspieltag

Was haben die Volleyballerinnen des MTV Gifhorn, USC Braunschweig II und vom Team Schaumburg gemeinsam? Antwort: Alle haben in der bisherigen Verbandsliga-Saison ausschließlich 3:1 oder 1:3 gespielt. Am Sonntag sehen sich die drei Mannschaften ab 11 Uhr in der Sporthalle Flutmulde – für die...