MTV Isenbüttel will die 20-Punkte-Marke knacken

Zweimal kommen Braunschweiger Teams: Sowohl der SSV Kästorf als auch der MTV Isenbüttel sind am Reformationstag in der Fußball-Landesliga im Einsatz – und für beide Teams wäre es überaus wichtig, dass die drei Punkte daheim bleiben MTV Isenbüttel – BSC Acosta (Do., 14.30 Uhr). Die Hehlenrieder...