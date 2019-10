Vordorf erstmals leichter Favorit im Papenteich-Derby

Den Platz an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga büßte die SV Gifhorn am Donnerstag durch Calberlahs Sieg im Nachholspiel ein. Nun machen die Eyßelheider ihrerseits Jagd auf Platz 1, zunächst in Wilsche. Am Sonntag stehen noch weitere Partien mit Gifhorner Beteiligung an, darunter das...