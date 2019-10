Calberlahs neue Taktik geht voll auf

Es war ein Experiment – und es ist vollkommen geglückt: Der SV Grün-Weiß Calberlah trat im Nachholspiel gegen die SV Lauingen Bornum in einem neuen System an und eroberte durch den hochverdienten 4:0-Erfolg die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga. „Ich habe im 3-4-3-System spielen lassen“,...