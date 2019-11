Neues Tanzangebot beim TSC Gifhorn

Das Angebot wird wieder größer: Am Montag, 18. November, startet beim Tanz-Sport-Club (TSC) Gifhorn eine neue Gruppe für Hobbytänzer. Wer also Lust auf Cha-Cha-Cha, Langsamen Walzer, Tango oder Discofox hat, sollte nicht lange zögern, die Tanzschuhe putzen und sich auf den Weg in die...