SSV Kästorf verliert zwei Punkte und Oral

Lange Zeit sah es so aus, als sollte der SSV Kästorf in der Fußball-Landesliga nach Punkten mit Spitzenreiter SVG Göttingen gleichziehen, der zeitgleich das Topspiel bei Vahdet Braunschweig mit 0:1 verlor. Doch neun Minuten vor dem Abpfiff kassierten die Gastgeber, die früh in Führung gegangen...