Volleyball: Gamsen kehrt zurück ins „Wohnzimmer“

Sie haben das zweite Mal Heimrecht in dieser Saison. Und dennoch bestreiten die Oberliga-Volleyballer des MTV Gamsen am Samstag (15 Uhr) ihre „ersten richtigen Heimspiele“, wie es Außenangreifer Bastian Mechelk ausdrückt. Denn: Zum ersten Mal tritt der Aufsteiger im heimischen Sportzentrum Nord in...