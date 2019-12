MTV-Frauen: Variabel angreifen, das Niveau halten

Fünf Niederlagen am Stück haben die Volleyballerinnen des MTV Gifhorn erstmals auf einen Abstiegsplatz abrutschen lassen. „Trotzdem ist die Stimmung nicht so schlecht, wie man es von der Tabellensituation her erwarten könnte“, sagt Trainer Werner Metz. Auch wenn sein Team zuletzt fünf knappe Sätze...