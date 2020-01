Gastgeber SSV Kästorf wankt, fällt aber nicht

Letztlich durfte der SSV Kästorf beim 7. Autohaus Kühl-Cup den Siegerpokal in Empfang nehmen. Danach hatte es in der Vorrunde aber überhaupt nicht ausgesehen, vielmehr hatte der Gastgeber in Gruppe A große Probleme und stand durch die beiden Niederlagen gegen Lupo Martini Wolfsburg (0:1) und die SV...