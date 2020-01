Der MTV muss in Holle „mehr Druck im Angriff entwickeln“

„Sie werden natürlich motiviert sein – aber ich hoffe, wir sind es auch“, betont Trainer Werner Metz. Seine Oberliga-Volleyballer des MTV Gifhorn sind am Samstag (15 Uhr) im Auswärtsspiel bei der VSG Düngen/Holle/Bodenburg gefordert – ausgetragen wird diese Partie in Holle in der Sporthalle am...