BVG-Reserve verpasst den vorzeitigen Klassenerhalt

Ernüchterndes Wochenende für die Badmintonspieler des BV Gifhorn II: In der Sporthalle II der Erich-Kästner-Schule in Laatzen unterlag der Niedersachsen-Bremen-Ligist sowohl Hannover 96 als auch Gastgeber VfL Grasdorf klar. Trotzdem müsste schon viel zusammenkommen, falls am Ende der Saison...