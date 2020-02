Cup der Besten: 10.800 Euro für soziale Zwecke

Wieder gibt’s einen neuen Rekord! Knapp zwei Monate nach dem sportlichen folgte nun der karitative Teil: Am Freitagnachmittag wurde in der Hauptstelle der Volksbank BraWo in Gifhorn das beim „5. Cup der Besten“ – Gifhorns größtem Hallenfußballturnier – eingespielte Geld verteilt. Die zwölf Mannschaften, die beim Turnier am 27. Dezember mitgemischt hatten, hatten sich jeweils ein Projekt ausgewählt, dem die Einnahmen zugute kommen sollten.

„Es ist fast wie Weihnachten, es gibt wieder Geschenke“, sagte Thomas Fast, Leiter der Volksbank-Direktion Gifhorn, zur Eröffnung. Bürgermeister Matthias Nerlich hob anschließend den Stellenwert des Turnieres hervor: „Es ist eines der Highlights im Veranstaltungskalender unserer Stadt – nicht nur wegen des sportlichen Wettbewerbs, sondern eben auch wegen der Geschenke.“ Er dankte den Organisatoren des „Cup der Besten“, allen voran dem MTV Gamsen, für die „perfekte Vorbereitung“ des Turniers, regios24 sowie der Volksbank BraWo, stellvertretend für alle Sponsoren.

Jens Neumann, Redaktionsleiter bei regios24, zog einen treffenden Vergleich: „Organisatoren, Sponsoren, Helfer – es ist wie bei einer Fußballmannschaft: Man kann nur gemeinsam erfolgreich sein.“ Seinen besonderen Dank diesbezüglich sprach er an Karsten Hoffmann aus. „Er läuft sich die Hacken wund. Ohne sein riesiges ehrenamtliches Engagement wäre das Turnier in dieser Dimension absolut nicht möglich.“ Stolz und glücklich gab Neumann dann bekannt: „Wir haben wieder ein neues Rekordergebnis erzielt.“ 8400 Euro waren im Jahr 2018 für die Projekte zusammengekommen, bei der jüngsten Auflage wurde die bisherige Bestmarke mit insgesamt 10.800 Euro noch einmal getoppt. So konnte sich bei der anschließenden Übergabe des symbolischen Schecks jeder Verein und jeder Vertreter des begünstigten Projekts über 900 Euro freuen.