1:4 – „ein Tag zum Vergessen“ für Kästorf II

3 aus 7 – das war die Quote in der Fußball-Kreisliga: Lediglich drei Begegnungen gingen am Sonntag über die Bühne. Dabei fuhr der Wesendorfer SC mit dem 4:1-Erfolg beim SSV Kästorf II drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein. An der Spitze gaben sich Tabellenführer VfL Germania Ummern...