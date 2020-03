Vorhops Serie hält – Wasbüttel in Torlaune

Die Hälfte im Norden, ein Ausreißer im Süden: Während in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 zumindest drei Partien über die Bühne gingen, rollte in der Staffel 2 nur in Wasbüttel das Leder. Sehr zur Freude des gastgebenden MTV, der den TSV Flettmar mit 9:1 deklassierte. 1. Kreisklasse 1: FSV...