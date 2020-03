Kein Lohn für gute Leistung: SVG-Frauen verlieren 1:2

Sie waren so dicht dran an einem Überraschungserfolg gegen ein Topteam. In der letzten Spielminute glitt den Landesliga-Fußballerinnen der SV Gifhorn der Punkt aber noch aus den Händen, sie verloren ihr erstes Spiel des Jahres gegen MF Göttingen mit 1:2 (0:1). „Es war ein blöder, ein saubitterer...