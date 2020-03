Palanis: Respekt vor Reislingen, aber drei Punkte im Visier

„Wir wissen, welche Waffen Reislingen einsetzt und müssen höllisch aufpassen“, betont Fußball-Trainer Georgios Palanis. Für ihn und seinen SSV Kästorf geht es in der Landesliga zum SSV Reislingen/Neuhaus, und der Respekt vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in Neuhaus ist groß...