Gold und Silber für Regine Woll

Mit der internationalen Schwimmgala in Goslar startete für die Mastersschwimmer des MTV Gifhorn (Altersklasse 20 und älter) das Wettkampfjahr. Vier Gifhorner traten die Reise in den Harz an – und brachten reichlich Edelmetall mit nach Hause. Am besten aufgelegt war Regine Woll (AK80) mit einem Sieg...