Tankumsee Triathlon abgesagt

Nun haben auch die Triathleten Gewissheit: Der 18. Tankumsee Triathlon, der am 14. Juni 2020 hätte stattfinden sollen, wurde vom veranstaltenden VfL Wolfsburg abgesagt. Aufgrund des Verbots für Großveranstaltungen bis zum 31. August sei der Schritt alternativlos gewesen, erklärte der Veranstalter. Auch der 36. Wolfsburger Volkstriathlon, der für den 19. Juli vorgesehen war und ebenfalls vom VfL organisiert wird, wird aus diesem Grund nicht stattfinden können.

Für den Veranstalter war dieser Schritt jedoch auch losgelöst von Verboten ein unvermeidlicher, da der Verein seiner Fürsorgepflicht gegenüber allen an der Veranstaltung beteiligten Personen nachkommen will und muss. „Nach monatelanger Vorarbeit ist es dennoch eine Entscheidung, die nicht leicht gefallen ist. Für die Veranstaltung sind bereits Verträge mit Partnern und Sponsoren eingegangen worden, und es musste an diversen Stellen für das Event in Vorleistung gegangen werden“, erklärt Organisator Jan Poguntke in einer Pressemitteilung. Diese Dinge gelte es nun in der kommenden Zeit abzuwickeln.

Athleten, die sich bereits für eine der Veranstaltungen angemeldet hatten, können ihr Startgeld zurückerhalten – oder das Startrecht in 2021 wahrnehmen. In der Pressemitteilung wird aber noch ein dritter Weg aufgezeigt: Der Verzicht – ob teilweise oder komplett – auf die Rückerstattung des Startgeldes, um so den Veranstalter zu unterstützen, auf dass dieser „finanziell mit einem blauen Auge davon kommen kann“, wie es Jan Poguntke umschreibt.

Apropos 2021: Die Termine für die Triathlon-Veranstaltungen im nächsten Jahr sind bereits fixiert. Am 13. Juni steigt der nächste Tankumsee-Triathlon, der Volkstriathlon in Wolfsburg soll am 25. Juli 2021 über die Bühne gehen.