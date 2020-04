Kleine Felder, weniger Spieler und mehr Tore auf dem Feld: Die neue Spielform „Funino“ ist im Kommen. Sie soll den Nachwuchsfußballern von der G- bis zur E-Jugend helfen, sich noch besser zu entwickeln und noch mehr Spaß am Spiel zu haben. Doch was ist Funino eigentlich?

Erfunden wurde Funino bereits vor 30 Jahren von Horst Wein, einem ehemaligen Nationaltrainer im Hockey, aber auch Ausbilder für Fußballtrainer. In anderen Ländern ist die Spielform schon weit verbreitet, der spanische Spitzenclub FC Barcelona setzt bei seiner Nachwuchsarbeit beispielsweise schon seit über 20 Jahren auf Funino.

Gespielt wird auf einem kleinen Feld mit vier kleinen Toren. Das Ziel beim Funino ist es, die technischen, taktischen, körperlichen und kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln. Zudem soll damit den immer weiter sinkenden Spielerzahlen entgegengewirkt werden, denn ein Team besteht aus maximal fünf Spielern.

In zahlreichen Bundesländern wurde die Spielform bereits getestet – und auch der Niedersächsische Fußballverband zeigt sich alles andere als abgeneigt. „Anfang des Jahres gab es zu dem Thema eine Infoveranstaltung in Barsinghausen“, erklärt Arne Wrede, Beisitzer des Jugendausschusses beim NFV-Kreis Gifhorn und Kreisauswahltrainer. „Ich finde Funino grundsätzlich klasse, für die kleinen Kinder ist es wirklich eine super Idee. Für die Entwicklung der Spieler ist es hilfreich, sie sind immer in Bewegung.“

Durch die geringe Anzahl von Spielern auf dem Feld hat jeder mehr Ballkontakte und es entstehen deutlich mehr Angriffssituationen. Zudem kommen alle Kinder auf genügend Spielzeit. „Besonders das Dribbling wird gefördert, es gibt viele kleine Zweikämpfe, statt den großen Trauben, die es beim Jugendfußball gibt“, erklärt Wrede. Doch nicht nur in den untersten Altersstufen gilt Funino als förderlich. Auch ältere Jugend- und auch Herrenmannschaften setzen im Training auf Elemente der Spielform.

Was Arne Wrede besonders hervorhebt, ist die Entwicklung der Kinder. „Das ist das Wichtigste – und nicht der sportliche Erfolg. Der wird oft von außen eingebracht.“ Während Spieler oft an eine Position gebunden sind, übernehmen sie beim Funino alle Aufgaben – bis auf die Position des Torhüters. Auswahltrainer Wrede glaubt nicht, dass es negative Auswirkungen für die Schlussmänner hat, wenn es die Position in solch jungen Jahren schlichtweg nicht mehr gibt. „Wenn es in der G-Jugend eine richtig starke Mannschaft gibt, kann man an einer Hand abzählen, wie viele Bälle in Richtung des eigenen Tores kommen. Genauso kann es andersherum sein, dass man die Bälle nur so um die Ohren bekommt. Das bringt einen auch nicht weiter.“

Noch gibt es allerdings keine Entscheidung, ob es Funino im Kreis Gifhorn geben wird. „Durch die Corona-Krise liegt derzeit alles auf Eis, wir wollten eigentlich in der ersten Jahreshälfte eine Testphase machen“, erklärt Wrede. „So weit sind wir jetzt aber noch lange nicht, wir müssen erst einmal ein richtiges Konzept entwickeln.“

Die Funino-Regeln:

Feldgröße: Das Feld soll circa 30 Meter lang und 25 Meter breit sein.

Spieleranzahl: Eine Mannschaft besteht aus maximal fünf Spielern, drei davon befinden sich auf dem Feld. Wenn ein Tor fällt, müssen beide Teams einen Spieler auswechseln. Die Position des Torhüters fällt komplett weg.

Tore: Pro Spielfeldseite stehen zwei Tore, eines für jede Mannschaft. Die Tore sind einen Meter hoch und zwei Meter breit und müssen zwischen 12 und 14 Meter auseinanderstehen.

Schusszone: Es darf nicht vom kompletten Spielfeld aus ein Tor erzielt werden. Es gibt eine sogenannte Schusszone, die sechs Meter von der Grundlinie entfernt ist.

Technische Regeln: Abseits, Strafstöße und Ecken gibt es nicht. Bei einem Regelverstoß der Verteidiger in ihrem eigenen Strafraum gibt es einen Strafangriff für den Gegner. Auf ein Zeichen des Schiedsrichters dribbelt ein Angreifer vom Mittelpunkt des Feldes in Richtung der Schusszone, die von einem der drei Abwehrspieler verteidigt wird.

Spieldauer: Ein Spiel ist in Drittel unterteilt. Jeder Spielabschnitt dauert zehn Minuten. Dazwischen haben die Kinder drei Minuten Pause.