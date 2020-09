MTV Gifhorn: Mit „noch mehr Einheit“ zum Klassenerhalt

Einfach kann jeder! Aber ein bisschen einfacher hätte die Aufgabe, die Saison 2020/2021, durchaus schon sein dürfen aus Sicht von Michael Spies. Der Trainer des Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn spricht nicht von ungefähr von einer „knüppelharten Runde“, die seinen Mannen bevorsteht, die am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger SV Ramlingen-Ehlershausen (15 Uhr, GWG-Stadion) in die neue Spielzeit starten.

Denn: Es sind eben viele Faktoren, die dazu führen, dass es „knüppelhart“ kommt für die Schwarz-Gelben und die Zielsetzung sich nahezu zwangsläufig ergibt. „Für uns kann es nur ein Ziel geben – und das heißt Nicht-Abstieg“, betont Gifhorns Trainer. Am einfachsten und schnellsten zu erreichen wäre dieser wohl, wenn der MTV in der Zehnerstaffel Platz 5 belegt – und sich damit für die Meisterrunde qualifiziert. „Natürlich wäre das optimal. Wir werden alles versuchen, aber wir sind auch keine Träumer. Wir müssen realistisch bleiben“, macht Michael Spies klar.

Doch zurück zu den vielen Faktoren, die den schwarz-gelben Optimismus im Vorfeld der neuen Spielzeit entsprechend dämpfen – trotz der jüngsten Verpflichtung von Luca Friedrichs (VfL Wolfsburg U19).

Vier Topspieler gingen: Mit Jovan Hoffart, Luis Prior Bautista und Elvir Zverotic konnten drei Offensivkräfte nicht gehalten werden, die in der vergangenen Saison mit ihrem Tempo stets gefährlich waren und für exakt die Hälfte aller MTV-Tore verantwortlich zeichneten. „Nimmt man die Vorlagen mit dazu, dann waren sie an 80, 90 Prozent unserer Tore beteiligt – das darf man nicht vergessen“, sagt Spies. Mit Dennis Dubiel verließ zudem ein weiterer Stammspieler die Gifhorner, „ein Top-Sechser“, so der Trainer.

Der kleine Kader: Auf nur 20 Akteure kann Spies aktuell bauen. Das heißt zugleich: Nur, wenn er kaum Ausfälle hat, ist der Kader mit 8 Ersatzspielern, die er aufschreiben darf, auch komplett. Übrigens: In dieser Saison darf in der Oberliga laut Staffelleiter Burkhard Walden viermal gewechselt werden. „Wir werden jeden Mann brauchen in dieser Spielzeit“, meint Spies.

Die starke Konkurrenz: „Egestorf ist für mich der Riesenfavorit. Dann kommen Lupo und Ramlingen. Arminia Hannover ist sehr stark, eine extrem schnelle und gefährliche Mannschaft. Wolfenbüttel hat stark nachgelegt, die Freien Turner waren immer ein unangenehmer und gefährlicher Gegner für uns“, zählt der MTV-Coach auf. „Es gibt keine schwachen Mannschaften bei uns.“ Um sicher zu sein, müssten die Schwarz-Gelben fünf Teams hinter sich lassen.

Die vielen Absteiger: Wehe, wenn es in die Abstiegsrunde geht. Fünf Mannschaften aus der Ost- und fünf aus der Weststaffel spielen dann die Teams aus, für die der Fahrstuhl nach unten in die Landesliga fährt. Und wer auf gar keinen Fall in diesen einsteigen will, der muss sich in der Abstiegsrunde auf den Plätzen 1 und 2 wiederfinden. Alle Teams dahinter sind gefährdet, schließlich kann es – für den Fall, dass aus der Regionalliga nur Niedersachsen absteigen – acht Absteiger aus der Oberliga geben! Die Regelzahl liegt bei sechs Absteigern, bestenfalls sind es nur vier Mannschaften, für die es runter in die Landesliga geht – wenn aus der Regionalliga nichts kommt.

Die schwierige Vorbereitung: „Die Mannschaft hat in einer verkürzten Vorbereitung gut gearbeitet und Topleistungen im Pokal gebracht“, betont Gifhorns Trainer. Allerdings war die Gestaltung der Vorbereitung für die Schwarz-Gelben alles andere als leicht, das Programm musste für den Traum vom DFB-Pokal-Einzug entsprechend dosiert werden. Dieser Traum platzte durch die 2:3-Finalniederlage gegen Celle. „Wir müssen jetzt den Reset-Knopf drücken – am Sonntag geht es wieder von null los, und wir müssen Gas geben. Die Jungs sind bereit“, meint der „Spieser“.

Doch was ist aus Sicht des Trainers der Schlüssel zum Erfolg, wie kann es mit dem Klassenerhalt klappen? „Unsere Stärke war im vergangenen Jahr, dass wir als Mannschaft noch enger zusammengerückt sind. Und jetzt muss es für uns heißen: noch mehr Teamwork – noch mehr Einheit! Wir müssen ex­trem kompakt auftreten“, unterstreicht Michael Spies.