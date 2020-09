Die Neuen beim MTV: Im Paket erneut eine „U21-Lösung“

Jung und hungrig sind sie, die sechs Neuzugänge des Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn: mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 20,3 Jahren.

Nireas Igbinoba (21 Jahre): Schon in den Pokalspielen deutete der ehemalige griechische Junioren-Nationalspieler an, wie wertvoll er für die Schwarz-Gelben werden kann. „Er ist ein super Spieler. Wir sind froh, dass wir ihn bekommen haben“, sagt Trainer Michael Spies über den defensiven Mittelfeldakteur. „Er ist motiviert, engagiert, schiebt Zusatzschichten. Nireas will im Fußball weiterkommen – und ersetzt Dennis Dubiel wirklich sehr gut.“

Noah Moreno Silva (19): „Unsere beiden jungen Braunschweiger müssen das Tempo der Oberliga noch annehmen“, meint Spies und bezieht Erik Weinhauer gleich mit ein. „Noah macht das schon sehr gut. Er ist giftig, er ist schnell, geht dahin, wo es wehtut“, lobt der MTV-Coach den Linksfuß: „Wir sind sehr zufrieden mit ihm.“

Erik Weinhauer (19): „Eine hohe fußballerische Qualität“ bringt der offensive Mittelfeldmann mit. „In puncto Zweikampfhärte und Durchsetzungsvermögen muss bei ihm noch mehr kommen. Aber das bekommt Erik auf Dauer auch hin“, ist sich Gifhorns Trainer sicher.

Karim Benaissa (26): Der „Oldie“ unter den sechs Neuzugängen kommt aus der Kreisliga, stieg zuletzt mit dem SV Barnstorf auf. Allerdings kennt Benaissa die Oberliga aus früheren Zeiten bei FT Braunschweig und Lupo Martini. „Karim war lange verletzt, hat zuletzt unterklassig gespielt – für ihn ist es allein vom Tempo her wieder eine Umstellung“, erklärt Spies und schiebt nach: „Man sieht bei ihm aber einen deutlichen Aufwärtstrend. Er wird noch ein wichtiger Spieler für uns, wenn er die nötige Geduld mitbringt.“

Dominik Dünow (19): Das Eigengewächs, das aus der MTV-Jugend aufgerückt ist, „macht seine Sache bislang gut“, so Spies. Dabei wurde der defensive Mittelfeldakteur zumeist als Rechtsverteidiger eingesetzt. „Er spielt das relativ ruhig, manchmal muss er ein bisschen mutiger werden. Er wird seine Chancen bei uns bekommen“, sagt Spies.

Luca Friedrichs (18): „Er hat eine top Ausbildung genossen, ist sehr flexibel einsetzbar“, betont der MTV-Coach. Der aus Wilsche stammende ehemalige Jugend-Nationalspieler, der nahezu alle Positionen auf der linken Seite bekleidet hat, unterschrieb erst am Donnerstag.