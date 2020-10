Calberlahs Heimauftakt gegen die klangvolle Wundertüte

Zweites Spiel – zweiter Punktgewinn? Diese Frage würde Stefan Timpe, Trainer des SV Grün-Weiß Calberlah, nur allzu gerne bejahen. Doch er weiß, dass auf seine Truppe am Sonntag (14.30 Uhr) eine schwere Prüfung wartet, die es zu bestehen gilt, um den oder die nächsten Punkte einzufahren. In der Fußball-Landesliga kommt nämlich die Reserve des Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

Allerdings – was exakt da auf die Calberlah zurollt, das weiß Timpe nicht: „Eintracht II ist für mich eine echte Wundertüte“, erklärt er. Zum einen fehlt für eine genaue Einschätzung die Erfahrung aus einem direkten Duell – zum anderen ist es aber auch der Eintracht-Kader, der für Überraschungen gut ist. Denn individuell sind die Braunschweiger zwar stark besetzt, trotzdem unterlaufen dem Unterbau der Profis aber immer wieder Ausrutscher.

So, wie am ersten Spieltag, als die Eintracht-Reserve eine unerwartete 2:3-Niederlage gegen den TSV Germania Lamme kassierte. „Ich glaube, deswegen werden sie gegen uns besonders motiviert sein“, meint Timpe. Weitere Punktverluste, und dann auch noch gegen einen Aufsteiger – das dürfen sich die Blau-Gelben eigentlich nicht erlauben, um in der kurzen Saison nicht direkt unten herein zu rutschen.

Somit lässt sich vielleicht doch etwas genauer eingrenzen, was auf Calberlah zukommt: stürmische Löwen auf Punktejagd. Aber davor wird Timpe nicht bange: „Wenn wir an die Leistung aus der zweiten Hälfte gegen Reislingen anknüpfen, dann haben wir gute Karten, etwas hier zu behalten“, betont der Trainer, der insgesamt sehr angetan vom Auftritt seiner Mannschaft war. Eine Einschränkung gibt es aber doch: „Wir müssen das über 90 Minuten abliefern – dann können wir in der Landesliga bestehen“, ist Timpe überzeugt.

Die nötige Motivation, eine Topleistung abzurufen, die sollte bei den Calberlahern ohnehin gegeben sein. Schließlich ist es das erste Landesliga-Heimspiel seit dem 24. Mai 2017 (2:3 gegen SCW Göttingen) – und dann auch noch gegen die Löwen: „Eintracht ist schon ein klangvoller Name. Auf dieses Spiel werden sich meine Jungs freuen“, so der SVC-Coach.