Gifhorn erwartet Arminia – eine extrem schnelle Mannschaft

Gifhorn. Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn müssen sich vor den Tempo der Hannoveraner in Acht nehmen – und es kommt zu einem Wiedersehen.

Die „rote Laterne“ des Schlusslichts der Fußball-Oberliga leuchtet nach fünf Spieltagen in Gifhorn. Und das soll sich möglichst schnell wieder ändern: Mit einem Heimsieg gegen den SV Arminia Hannover möchte der MTV diese gleich wieder loswerden. Ausgetragen wird die Partie am Sonntag von 15 Uhr an im GWG-Stadion.

Allerdings sind die Vorzeichen bei den Schwarz-Gelben wieder alles andere als günstig. Charlie Kolmer, Neuzugang Luca Friederichs (beide verletzt) und Karim Benaissa (Urlaub) fallen sicher aus. Die Einsätze von Malte Leese und Fabian Schröder sind beide fraglich. Kurzum: Trainer Michael Spies wird wieder nur wenige Alternativen haben, den Kader wohl erneut mit A-Junioren auffüllen müssen. Keine Frage, die Enttäuschung zuletzt war riesengroß nach der ernüchternden 1:2-Niederlage beim bisherigen Schlusslicht in Northeim – statt auf Platz 4 zu klettern, rutschten die Gifhorner selbst ans Tabellenende ab. Das macht zugleich aber auch deutlich, wie eng es in der Staffel zugeht – mit drei Punkten kann es gleich in die obere Tabellenhälfte gehen. An die hat sich der Sonntags-Gast vom Bischofsholer Damm am vergangenen Wochenende herangearbeitet: Mit einem 4:1-Erfolg gegen den MTV Wolfenbüttel gelang den Arminen der erste Saisonsieg – vier Tage zuvor hatte es eine 2:4-Niederlage bei Lupo Martini Wolfsburg gegeben. Vor den Augen von Gifhorns Coach Michael Spies, der die Hannoveraner auf dem Kunstrasenplatz beobachtete – und durchaus angetan war von ihnen. „Das ist eine extrem schnelle Mannschaft, die viel mit steilen Bällen in den Raum agiert“, berichtet Spies, für dessen Team es ein schnelles Wiedersehen mit Luis Prior Bautista geben wird, der im Sommer nach Hannover wechselte. „Arminia versucht schon, Druck auszuüben. Wir müssen die Räume eng machen, den Gegner bekämpfen“, macht der MTV-Trainer deutlich, worauf es ankommt. Man dürfe nicht den Fehler machen, die Gäste ihr Spiel in aller Ruhe aufziehen zu lassen. „Sie spielen das aus einer vernünftigen Ordnung heraus. Und bei Lupo haben sie sich nie aufgegeben, auch nach dem 0:2 nicht“, schildert Spies. Zum Arminen der Woche avancierte dabei ein Stürmer aus Liberia: Abdulmalik Abdul erzielte nicht nur in Wolfsburg beide Gästetreffer, sondern ebnete seiner Mannschaft gegen Wolfenbüttel auch den Weg zum Sieg mit einem lupenreinen Hattrick.