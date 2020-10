Beim Spiel zwischen dem TSV Hillerse und dem VfR Wilsche-Neubokel (2:2) in der Fußball-Bezirksliga 1 A ging es am Ende hoch her. Die Hillerser, die ab der 45. Minute nach einer roten Karte gegen Jonas Müller nur noch zu zehnt spielten, holten einen 0:2-Rückstand noch auf – mit dem emotionalen Schlussakt in der fünften Minute der Nachspielzeit. Hillerse bekam einen Strafstoß zugesprochen, Tim Bach trat an, VfR-Keeper Daniel Strübing parierte, Bach traf aber im Nachschuss zum Ausgleich. Der Aufreger: „Der Schiedsrichter-Assistent hatte die Fahne gehoben, um dem Schiri zu signalisieren, dass der Torwart die Linie zu früh verlassen hatte“, erklärte TSV-Coach „Charly“ Melaouah. Der Schiedsrichter erkannte den Treffer aber an – was Wilsches Trainer Bernd Huneke erzürnt habe, so Melaouah. „Er ist zum Assistenten gestürmt, hat diskutiert. Dann hat sich einer unserer Spieler eingemischt. Als ich den weggeschickt habe, bin ich von meinem Trainerkollegen persönlich beleidigt worden – in einer Form und Wortwahl, die mich wirklich schockiert hat und die ich gerade bei jemandem, der seinen Spielern Respekt gegenüber anderen vorleben sollte, absolut nicht nachvollziehen kann“, berichtete Melaouah. Huneke, der die rote Karte sah, räumte ein, dass es „am Ende noch mal hitzig geworden“ sei. Nun bleibt abzuwarten, ob der emotionale Schlussakt für Wilsches Coach ein Nachspiel haben wird. Klar ist: Das Verhältnis zwischen beiden Trainern hatte bereits im Vorfeld einen Kratzer erhalten, weil Melaouah „auf unsere Verlegungsanfrage unter der Woche quasi gar nicht reagiert, sondern sie nur kategorisch abgelehnt hat“, merkte Huneke an.

Bezirkspokal holt viele Teams ein

Gifhorn, Wilsche, Ummern, Wahrenholz – die Liste ließe sich fast beliebig fortführen. Bei nahezu allen Fußball-Bezirksligisten wird schon nach dem 2. Spieltag das Personal immer knapper. Der MTV Gamsen hatte ja am Sonntag sein Heimspiel gegen den VfB Fallersleben sogar absagen müssen und eine Wertung kassiert. „Viele Mannschaften bekommen jetzt erst richtig die Folgen der hohen Belastung durch den Bezirkspokalmodus zu spüren“, sagte auch Tino Gewinner, Spielertrainer der SV Gifhorn, nach der 2:5-Pleite gegen Türk Gücü Helmstedt. Die Eyßelheider müssen schon auf mehrere Stammkräfte verzichten, die sich in den Pokalspielen Verletzungen zugezogen hatten, darunter Stefan Schulz und Thorben Menne. Im Duell mit den Helmstedtern musste zunächst Nick Raupers vorzeitig vom Feld: Nachdem ein Gegenspieler „draufgehalten“ hatte, zierten drei tiefe Stollenabdrücke das Schienbein des Gifhorners. Wenig später musste auch Gewinner selbst mit Knieproblemen raus, und der für ihn eingewechselte Timo Nazare-Vaz musste nach dem Spiel von zwei Mitspielern gestützt in die Kabine geführt werden. „Ich fürchte, es wird in der Bezirksliga nicht der letzte Nichtantritt gewesen sein“, äußerte sich Gamsen-Coach Ralf Ende besorgt.

Eine Zwei-Klassen-Gesellschaft?

10 Spiele – 45 Tore: Die Offensivreihen der Fußball-Landesliga präsentierten sich an den ersten beiden Spieltagen bestens aufgelegt. Allein: Spannung ließen sie dabei nur manchmal aufkommen. Sechs Spiele wurden bislang mit mindestens drei Toren Differenz entschieden. Besonders der SSV Kästorf (5:1, 6:0), der TSC Vahdet Braunschweig (6:0, 2:1) und der SSV Vorsfelde (1:1, 5:0) zeigten sich in Ballerlaune – letztgenannte Teams hatten nur Ladehemmungen, als es gegen den sehr stark eingeschätzten Aufsteiger FSV Schöningen ging. Da stellt sich die Frage: Wird die Landesliga in dieser Saison eine Zwei-Klassen-Gesellschaft? „Da war schon ein Klassenunterschied erkennbar“, merkte beispielsweise Rouven Lütke nach der 0:5-Pleite seines MTV Isenbüttel in Vorsfelde an, bei der es für sein Team nach frühem Rückstand nur noch um Schadensbegrenzung ging. Ähnlich erging es dem SV Reislingen/Neuhaus, für den nach dem 0:6 in Kästorf das Ergebnis sogar fast noch das Beste am Spiel war. Nur der SV Calberlah tanzt etwas aus der Reihe, schoss der Aufsteiger doch – als das vermeintliche schwächste Glied – mal eben Eintracht II mit 5:0 ab. „Wir haben uns in einen Rausch gespielt“, stellte SVC-Coach Stefan Timpe fest. Sein Team lieferte den Beweis dafür, dass auch die mutmaßlich Schwächeren in dieser Liga ordentlich austeilen können.

Doppeleinsatz für die Dauerbrenner

Und noch mal Calberlah: Zwischen Philip Plagge, einem der Verantwortlichen für die Ü32 des SV Grün-Weiß, und Tim Ullrich, dem Trainer der zweiten Herrenmannschaft, wurde am Sonntag ordentlich geschangelt. Plagge wollte unbedingt, dass Ullrich bei den Alten Herren gegen den TuS Müden-Dieckhorst aufläuft. Ullrich war skeptisch, da er aufgrund akuter Personalnot bei seinem Team gegen den 1. FC Wedelheine selbst ran musste. Plagge hatte aber ein verlockendes Angebot: Für Ullrichs Einsatz am Morgen bei der Ü32 laufen im Gegenzug er und sein Cousin Marc Plagge bei der Zweiten auf. Ullrich ging auf den Deal ein – und der war ein voller Erfolg. Morgens trafen Philip Plagge (3), Marc Plagge und Ullrich für die Altherren – Endstand: 8:2. Mittags legten die Plagges beim 4:1-Sieg gegen Wedelheine noch jeweils ein Tor nach. Beim Landesliga-Spiel der Erstvertretung war die Unterstützung der erfahrenen Recken dann nicht mehr nötig – die Dauerbrenner würden aber sicher auch dort noch einmal die Schuhe schnüren, wenn Not am Mann ist.

Siegtorschütze Schade geht voran

Am Ende konnte er kaum noch laufen, schleppte sich mit Krämpfen irgendwie durch: Marlon Schade vom Fußball-Kreisligisten FC Schwülper hatte seit Saisonbeginn aufgrund einer Zerrung im Oberschenkel nur zwei Trainingseinheiten sowie 40 Minuten in der Partie gegen den TSV Meine (6:2) absolviert. Das Topspiel der Staffel B gegen den SV Triangel (3:2) wollte der Angreifer aber auf keinen Fall verpassen, weshalb er sich vor dem Anpfiff eine Ibuprofen einwarf. Und obwohl bei ihm nach der Pause die Kräfte schwanden, schwang sich der 29-Jährige in der Schlussphase zum Leader auf dem Platz auf. Mit Worten wie „Männer, Körpersprache, es steht nur 2:2!“ gab Schade das Kommando für die Schlussoffensive seines FC. „Man versucht als erfahrener Spieler natürlich voranzugehen“, erklärte der Stürmer im Anschluss. So platt er auch war, für zwei Sprints reichte es dann doch noch. Als Marvin Stammhammer in Minute 82 steil geschickt wurde und das Leder in die Mitte gab, war Schade zur Stelle, drückte die Kugel zum 3:2-Siegtreffer über die Linie und setzte danach mit der gesamten Mannschaft zum Jubelspurt in Richtung Bratwurstbude an. „Das war Emotion pur“, sagte Schade freudestrahlend. „Jetzt stehen wir natürlich sehr gut da.“