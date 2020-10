Schwülpers C-Jugend feiert Sieg nach Herzschlagfinale

Durch ein Tor in der letzten Minute der regulären Spielzeit haben sich die C-Jugend-Fußballer des FC Schwülper ihren ersten Sieg in der Bezirksliga gesichert. Die Elf von Marko Klache setzte sich gegen den VfB Peine mit 3:2 (2:1) durch. Klache selbst betitelte die Begegnung im Nachgang als „nichts für schwache Nerven“.

Tom Höpner brachte den FC in Minute 12 in Führung. „Wir waren von Anfang an präsent und haben uns ein Übergewicht erspielt“, lobte Klache. Nach dem 1:1 „waren wir kurzzeitig geschockt“, gab Klache zu. Finn Sudthoff korrigierte den Rückschlag aber in Form seines Treffers zur 2:1-Halbzeitführung.

Diese hatte bis kurz vor Schluss Bestand, dann kamen die Peiner jedoch erneut zum Ausgleich. Das letzte Wort hatten allerdings die Gastgeber mit dem 3:2 (70.). „In der vierminütigen Nachspielzeit haben wir uns in jeden Zweikampf geworfen und bis zur totalen Erschöpfung gekämpft“, berichtete Klache, dessen Elf die Führung ins Ziel rettete.

Tore: 1:0 Höpner (12.), 1:1 n. gem. (21.), 2:1 Sudthoff (28.), 2:2 n. gem. (64.), 3:2 n. gem. (70.).