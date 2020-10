Zwar geht es in der Tabelle noch Fußball-Bezirksliga 1 A nach drei Spieltagen noch recht eng zu, dennoch sind für einige Mannschaften die kommenden Partien schon richtungsweisend. Unter anderem treffen mit Gamsen und Ummern die beiden letztplatzierten Teams direkt aufeinander.

TSV Hillerse – SV Barnstorf (So., 14.30 Uhr). Die Hillerser führen die Staffel an und „wollen jetzt den nächsten Schritt machen, damit das auch so bleibt“, sagt Trainer „Charly“ Melaouah, der die mit nur einem Zähler weniger auf Platz 3 stehenden Barnstorfer als „Wundertüte“ erachtet. „Ich weiß noch nicht viel über sie, aber wer als Aufsteiger im Pokal und in der Liga gegen Mörse gewinnt, dem begegnen wir natürlich mit Respekt.“ Zuletzt lobte Melaouah, wie sich seine Mannschaft in den bisherigen Spielen stets zahlreiche Torchancen erspielte. „Jetzt müssen wir sie nur noch konsequenter nutzen, um auch mal frühzeitig den Deckel drauf zu machen“, so der TSV-Coach.

MTV Gamsen – VfL Germania Ummern (So., 14.30 Uhr). Der Letzte erwartet den Vorletzten: „Klar, dass es für beide schon um viel geht“, sind sich die Trainer Ralf Ende (Gamsen) und Jörg Drangmeister (Ummern) einig. „Wir haben in Wilsche ein gutes Spiel gemacht. Die Jungs haben auch verstanden, dass es nur mit 100 Prozent Einstellung und Einsatz geht. Jetzt müssen wir mit einem Sieg nachlegen“, fordert Ende. Drangmeister hofft indes darauf, dass einige seiner bislang verletzten Stammkräfte, darunter Vitalij Sterz, „langsam zurückkommen. Wir werden aber mit den Angeschlagenen nichts überstürzen“, betont er. Angesichts dessen, dass sein Team im Vorfeld als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt wurde und auch noch mit argen Personalsorgen zu kämpfen hatte, „bin ich bislang sehr zufrieden. Es freut mich zu sehen, dass wir trotzdem immer mithalten konnten und nie deutlich verloren haben“, so Ummerns Trainer.

TSV Hehlingen – VfR Wilsche-Neubokel (So., 14.30 Uhr). Nach drei Partien ist der VfR noch ungeschlagen, hat fünf Punkte und die wenigsten Gegentore auf dem Konto – für eines der Sorgenkinder der letzten Saison ein toller Start. Die Serie soll nun allerdings auch anhalten, denn dann würden die Wilscher den Vorsprung auf die zu den Abstiegskandidaten zählenden Hehlinger vorerst auf fünf Zähler ausbauen.