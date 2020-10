3:0 – SV Triangel nach Hillerses Großchance souverän

Der Sieger des 7. Spieltags in Fußball-Kreisliga-Staffel A heißt: SV Groß Oesingen! Das Team von Trainer Torben König gewann das Verfolgerduell in Wittingen mit 3:1 und schob sich auf den zweiten Tabellenplatz vor. Primus Rühen kam dagegen kampflos zu einem 5:0 gegen Schlusslicht Wesendorf, da die Gäste Personalmangel hatten. Mit Schwülper spielte auch der Spitzenreiter der Staffel B nicht – allerdings aus einem anderen Grund.

Staffel A: VfL Wittingen/Suderwittingen – SV Groß Oesingen 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Eigentor Eilmus (1.), 1:1 Münker (16.), 1:2 S. Seidel (66.), 1:3 Degenhardt (90.+2). Rot: VfL (20).

Die Gäste gerieten bereits nach wenigen Sekunden durch ein Eigentor von Marvin Eilmus in Rückstand und waren in den ersten fünf Minuten „nicht existent“, wie König bemängelte. Danach berappelte sich seine Elf so langsam, kam verdient zum Ausgleich und hätte speziell nach der roten Karte gegen die Gastgeber noch vor der Pause auf 2:1 stellen können. „In dieser Phase musste sich Wittingen ein bisschen schütteln“, befand der SV-Coach, der dem VfL aber ein Kompliment für den Auftritt in Hälfte 2 machte: „Da hat man nicht gemerkt, dass sie einen Mann weniger auf dem Feld hatten, während wir unsere Konter larifari ausgespielt haben.“ Irgendwann schwanden bei der Mannschaft von Trainer Naim Fetahu aber doch die Kräfte.

Staffel B: SV Triangel – TSV Hillerse II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Fronk (30.), 2:0 T. Spillecke (43.), 3:0 M. Spillecke (57.).

Hillerse II hätte in Führung gehen können, vergab jedoch die hundertprozentige Chance auf das 1:0. „Letztlich haben wir das Spiel souverän nach Hause gefahren“, sagte Triangels Trainer Viktor Weißgerber, der sich insbesondere für seinen Torwart Jannick Koch freute, der in Minute 78 einen Foulelfmeter entschärfte: „Er hat eine tolle Leistung gezeigt und sich für den Einsatz der letzten Wochen belohnt.“

FC Schwülper – SSV Kästorf II Ausfall. Die Partie fiel aus, da sich ein Spieler von Kästorf II mit dem Coronavirus infiziert hat. „Einige Spieler hatten privaten Kontakt zu ihm und sind nun in Quarantäne“, verriet SSV-Coach Sebastian Ludwig.

TSV Meine – TuS Müden-Dieckhorst 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Wolfram (FE/38.), 0:2 Schentek (54.), 0:3 Fonzykowska (79.).

Luca Morana war gefrustet. „Das Ergebnis ist natürlich unglücklich für uns“, erklärte Meines Trainer – zumal Müden seiner Meinung nach nicht zwingend die bessere Mannschaft gewesen sei, „aber in der kampfbetonten Partie mit viel Mittelfeldgeplänkel seine Chancen besser genutzt hat“. Die Papenteicher pennten dagegen bei der Ecke, die zum zweiten Gegentreffer führte, und waren auch beim 0:3 nicht eng genug an Gegenspieler Jannik Schentek dran. Der Foulelfmeter vor dem 0:1 sei laut Morana berechtigt gewesen, trotzdem sprach er von einer „indiskutablen Schiedsrichterleistung, da unser Innenverteidiger vor der Ecke zum 0:2 gefoult wird, und wir in Halbzeit 2 einen klaren Elfmeter hätten bekommen müssen“.