DM-Traum für Gifhorner Duo Schwarze und Bojani geplatzt

Gifhorn. Boxen: Die deutschen Meisterschaften der U19 und U22 wurden abgesagt – „leider“, so Vitali Boot, Trainer des BC Gifhorn.

Der Traum vom Griff nach der nationalen Krone, er ist für ein Box-Duo des BC Gifhorn geplatzt. Brandon Bojani (U22) und Paul Schwarze (U19) hatten sich durch Siege bei den Niedersachsenmeisterschaften in der heimischen Johann-Trollmann-Halle Ende September für die deutschen Meisterschaften qualifiziert.

Während sich Bojani eigentlich noch bis Samstag bei der DM in Rostock befunden hätte, wäre es für Schwarze Anfang November nach Köln gegangen, um sich mit den besten deutschen Athleten in seiner Altersklasse zu messen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage hatte sich der PSV Rostock, Ausrichter der U22-DM, am 22. Oktober aber dazu entschieden, die Titelkämpfe nicht stattfinden zu lassen. Nun folgte am Montag auch der einstimmige Vorstandsbeschluss des Deutschen Boxsport-Verbands (DBV), die DBV-Ranglistenturniere aller Nachwuchsaltersklassen im Wettkampfjahr 2020 abzusagen – „leider“, seufzt BCG-Trainer Vitali Boot, der sich selbstverständlich auf die nationalen Boxhöhepunkte gefreut hätte. „Das ist für uns alle eine schwierige Situation, die Jungs sind aber weiterhin volle Pulle am Trainieren.“

Ob die deutsche Meisterschaft der Elite vom 1. bis 5. Dezember in Straubing ausgetragen werden kann, steht hingegen noch in den Sternen. Schwarze und Bojanis Bruder Remi Bojani hatten durch ihre Erfolge bei der Landesmeisterschaft in Norden das Ticket für die Titelkämpfe gelöst.

das